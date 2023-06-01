三重県亀山市の新名神高速で6人が死亡した事故で、警察は24日の夜、追突した大型トラックの運転手を立ち会わせて、現場の実況見分を行いました。 【写真を見る】新名神6人死亡事故 追突した大型トラック運転の容疑者の女を立ち会わせ実況見分 ブレーキを踏んだ場所など事故当時の詳しい状況を確認 （CBC中道陸平記者）「ブルーシートの奥では人影が見えます。水谷容疑者を立ち会わせ事情を聴いているのでしょ