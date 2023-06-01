ウクライナの複数の地域がロシア軍の攻撃を受け、少なくとも4人が死亡しました。ウクライナ空軍などによりますと、ロシア軍は23日深夜から24日朝にかけて、ミサイル34発とドローン392機でウクライナを攻撃しました。中部ポルタワ州では住宅やホテルなどが被害を受け、これまでに2人が死亡、12人がけがをしました。また、南部ザポリージャ州では集合住宅にドローンが直撃したほか、エネルギー施設への攻撃があり、1人が死亡、9人が