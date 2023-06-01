現地３月28日にスコットランド代表、31日にイングランド代表と国際親善試合を戦う日本代表が現地24日、スコットランドのグラスゴー近郊で始動。初日のトレーニングを実施した。冨安健洋が怪我で招集外となったなか、この日の屋外練習に参加したのは、谷口彰悟、伊東純也、後藤啓介、伊藤洋輝、瀬古歩夢、町野修斗、早川友基、大迫敬介、鈴木彩艶、鈴木唯人、藤田譲瑠チマ、三笘薫、小川航基、佐野航大、前田大然、田中碧、渡辺