NY株式24日（NY時間12:14）（日本時間01:14） ダウ平均46260.14（+51.67+0.11%） ナスダック21814.74（-132.02-0.61%） CME日経平均先物52470（大証終比：+230+0.44%） 欧州株式24日GMT16:14 英FT100 9941.39（+47.24+0.48%） 独DAX 22561.35（-92.51-0.41%） 仏CAC40 7735.64（+9.44+0.12%） 米国債利回り 2年債 3.902（+0.050） 10年債 4.388（+0.046） 30年債 4.94