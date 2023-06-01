◇オープン戦ホワイトソックス9―10アスレチックス（2026年3月23日メサ）ホワイトソックスの村上は最後のオープン戦に出場し、アリゾナキャンプを打ち上げた。1打席目に四球を選んだものの、その後はゴロを打たされ、2試合連続の無安打に終わった。メジャー1年目のオープン戦は9試合で打率.276、1本塁打、3打点。22日に打撃の状態について「しっかり振れているので大丈夫」と語っていた。26日（日本時間27日）に敵地ミ