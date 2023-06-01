◇オープン戦カブス15―6ヤンキース（2026年3月23日メサ）カブス・今永が先発し5回7安打2失点、5三振3四死球でオープン戦最終登板を終えた。「初回に30球も投げたが、残り50球ぐらいで4、5回をどうやって投げるかといういい練習になった。納得のいく結果だった」と振り返った。また、WBC準々決勝のベネズエラ戦で右膝を痛めた鈴木は、開幕を負傷者リスト入りして迎えることが決まった。クレイグ・カウンセル監督が明ら