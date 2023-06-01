◇練習試合アストロズ9−13Aシュガーランド（2026年3月23日ヒューストン）アストロズ・今井が開幕4戦目となる29日（日本時間30日）の本拠地でのエンゼルス戦でメジャーデビューすることが23日（同24日）、決定した。この日は傘下3Aのシュガーランドとの練習試合で本拠地ダイキン・パーク初登板し「投げづらさは感じなかった。客席が低く見えて、テレビで見るよりファンの距離が近い」。再登板を含む計3回2/3を投げ、2