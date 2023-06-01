陸上自衛隊北宇都宮駐屯地（宇都宮市）は24日、所属する航空学校宇都宮校の「TH―480B」1機が同日午後7時5分ごろ、夜間飛行の訓練中に同市上空でレーザーを照射されたと発表した。機体の損傷はなく、搭乗者も無事だった。駐屯地によると宇都宮市さるやま町上空を飛行中、レーザーを約5秒間照射されたのを、搭乗していた教官が確認した。航空学校宇都宮校は宇都宮南署へ通報。「乗員の生命を脅かす危険な行為だ。事案発生を深刻