◇オープン戦ドジャース7―7エンゼルス（2026年3月23日ロサンゼルス）ドジャースの大谷は2試合連続の二塁打をマークした。3回にエンゼルス時代に同僚だった左腕デトマーズの甘いスライダーを振り抜くと、打球速度110・9マイル（約178・4キロ）の強烈な当たりが左中間フェンスを直撃し、悠々と二塁に達した。本拠地ドジャースタジアムでの今季初戦で持ち味の長打を披露し、この日は2打席でお役御免となった。既に開幕