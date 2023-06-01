消費減税や給付付き税額控除について議論を行う「社会保障国民会議」の有識者会議が初会合を開きました。城内経済財政担当大臣「受益と負担のあり方にも深く関係するものであり、その制度設計を含む持続可能な社会保障制度の構築は、取り組むべき急務であります」都内で開かれた第一回目の有識者会議では、主に給付付き税額控除について給付対象や財源の確保など導入にむけた議論が行われました。有識者会議は、座長に慶應義塾大学