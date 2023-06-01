今月20日、三重県亀山市の新名神高速道路で6人が死亡した事故で、炎上した乗用車2台のうち子ども3人を含む5人が乗った乗用車が、もう1台よりも損傷が激しかったことがわかりました。警察は、現場で大型トラックの運転手の女を立ち会わせ、実況見分を行いました。記者「現場となったトンネルの出口付近には、ブルーシートを持った捜査員が出てきました。この先に水谷容疑者がいるのでしょうか」24日午後9時ごろ、警察は大型トラック