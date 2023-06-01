今月20日に新名神高速で6人が死亡した事故。追突したトラックのドライバーが現場に立ち会い実況見分が行われました。死亡した6人のうち3人は子ども。遺体はいずれも損傷が激しく、身元はいまだに特定されていません。三重県亀山市の新名神高速で6人が死亡した事故。警察は24日午後9時ごろから、過失運転致死の疑いで逮捕・送検されている大型トラックの運転手・水谷水都代容疑者（54）を立ち会わせて実況見分を行っています。記者