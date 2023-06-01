戦闘終結に向けたアメリカとイランの協議をめぐり、パキスタンの首相は24日、「開催国となる用意がある」と表明しました。協議に向けた準備が進む一方で、実現するかは、いまだ不透明です。アメリカとイランの仲介役を務めるパキスタンのシャリフ首相は24日、自身のSNSで、戦闘終結に向けた協議をめぐり、「開催国となる用意がある」と表明しました。ロイター通信は、パキスタン政府関係者の話として、協議の準備は進んでいて、1週