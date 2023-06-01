フィリピンのマルコス大統領は、石油輸送の要衝・ホルムズ海峡の事実上の封鎖により、燃料の供給に「差し迫った危機が生じている」として、「エネルギー非常事態」を宣言しました。マルコス大統領は24日、ホルムズ海峡の事実上の封鎖による原油価格の高騰などで「燃料の供給に差し迫った危機が生じている」として、「エネルギー非常事態」を宣言し、緊急の措置を講じる大統領令を出しました。公共交通機関や医療施設といったインフ