東京の中国大使館に侵入したとして、陸上自衛隊えびの駐屯地所属の3等陸尉・村田晃大容疑者（23）が逮捕されたことを受け、陸上自衛隊がコメントを発表しました。陸上自衛隊は「警察の発表によれば、3月24日に現職自衛官が在京中国大使館に侵入し逮捕されました。自衛官の逮捕は誠に遺憾であり、陸上自衛隊としては警察の捜査に全面的に協力するとともに、事実関係を踏まえ厳正に対処してまいります」とコメントしています。