香港当局は24日、人々を扇動する意図がある出版物を販売したとして、民主派の書店の店主ら男女4人を逮捕しました。香港メディアによりますと、国家安全条例違反の疑いで逮捕されたのは、民主派が経営する書店の店主ら男女4人で、人々を扇動する意図がある出版物を販売していた疑いが持たれています。香港警察国家安全部は、24日に書店を家宅捜索し、関連書籍を押収しました。その中には、先月、香港国家安全維持法違反などの罪で、