去年12月、北海道小樽市の朝里川温泉スキー場で当時5歳の男の子が転倒してベルトコンベア式の屋外エスカレーターに巻き込まれ、窒息死する事故が発生しました。この事故を受け24日、消費者庁の消費者事故調＝消費者安全調査委員会が調査を開始することを発表しました。消費者事故調によりますと、事故当時、監視員がいない状況で非常停止ボタンについても、作動しなかったという話があり、まずは事故がどのように起きたのか、事実