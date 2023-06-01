阪神タイガースの栄養アドバイザー・吉谷佳代氏が２４日、フジテレビ系報道番組「ＬｉｖｅＮｅｗｓα」内の「αすぽると！」にＶＴＲ出演。常勝軍団を食事面から支えるポイントを語った。昨シーズンは史上最速でリーグ優勝を決めた阪神。球団が長年、取り組んできたこととして選手の食事への意識改革を挙げ、番組ではその取り組みについて報じた。２０１５年から阪神タイガースの球団栄養アドバイザーを務めてきた吉谷氏