プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「アサリのキムチチゲ」 「韓国のり巻き（キンパ）」 「パプリカのナムル」 の全3品。 本格的な韓国御膳。辛すぎないのでお子様にもおすすめです。【主菜】アサリのキムチチゲ 特別な調味料は不要。アサリのだしがきいた海鮮チゲです。 ©Eレシピ 調理時間：15分 カロリー：186Kcal レシピ制作：フードコーディネーター山下 和美 材料（2人