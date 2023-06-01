英国遠征中の日本代表は24日、ダンバートン市内で現地入り後の初練習をスタートした。ケガで参加を辞退したDF冨安健洋（アヤックス）、体調不良でホテルで静養したMF佐藤龍之介（FC東京）を除く26選手が参加。雨の降る中、ランニングなどで汗を流した。練習前にはエディンバラの日本語補習校に通う子供たちと交流。チームは28日にスコットランド、31日にイングランドと強化試合を行う。