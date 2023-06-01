イタリア代表DFリッカルド・カラフィオーリが、FIFAワールドカップ2026出場権獲得に向けて、意気込みを示した。24日、イタリアメディア『フットボール・イタリア』が同選手のコメントを伝えている。イタリア代表は、FIFAワールドカップ2026の欧州予選でグループIの2位に終わりプレーオフに回ることが決定。プレーオフではパスAに組みこまれ、準決勝で北アイルランド代表と対戦。勝てばウェールズ代表対ボスニア・ヘルツェゴヴ