医師の資格を持たずに美容整形手術を行った疑いで逮捕されたミャンマー国籍の男性が不起訴になりました。ミャンマー国籍の30代の男性は2025年5月から2026年2月までの間、医師の資格を持たずに東京都内の自宅やビルの一室などで、女性3人にまぶたの切開や脂肪除去などの医療行為を行った疑いで逮捕されました。東京地検は、この男性について24日付けで不起訴処分としました。一方、同じく逮捕されたミャンマー国籍の40代の男は起訴