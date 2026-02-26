体型カバーをしつつ、カジュアルすぎない「きちんと感」もファッションに取り入れたい。40代・50代の大人世代のそんな悩みには、【ハニーズ】のブラウスが頼りになりそうです。肉感を拾いにくいシルエットや、気になるお腹まわりを自然にカバーする絶妙な丈感など、体型に悩む大人の女性に嬉しい工夫が随所に。裾をインせずに、着るだけでサマになりそうなアイテムをピックアップしたので、早速チェックしてみて