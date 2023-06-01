記事ポイント「ぷちきゅあ〜Precure Fairies〜」とたまごっち30周年のコラボ商品「ぷちきゅあっち」が登場お世話できるぷちきゅあは30キャラクター以上、ミニゲームも搭載したカラー液晶の手のひらサイズ育成トイプレミアムバンダイにて各5,500円（税込）で予約受付中、届けは2026年10月予定 プレミアムバンダイから、プリキュアシリーズ初のスピンオフアニメ「ぷちきゅあ〜Precure Fairies〜」と、30周年を迎える「たまごっ