記事ポイント補聴器の効果測定が可能な車両「ほちょうきカー」を4者共同で開発2026年度に東海地区および首都圏で実証実験を開始予定ハイエースベースの防音・音響設計で山間部や離島にも訪問可能 補聴器フォーラム東海、MONET Technologies、損保ジャパン、ATグループの4者が、補聴器の効果測定ができる車両「ほちょうきカー」を開発しました。2026年度より東海地区および首都圏の医療機関や介護施設と連携し、実証実験を開始