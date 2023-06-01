記事ポイントMAXWINからプロ仕様の高機能OBD2車両診断機「OBD2-DIA02-PLUS」が登場約250cmの超ロングケーブルにより車外からのモニタリングが可能約36,000件の故障コード情報を内蔵し、QRコードによる診断レポート出力にも対応 カー用品ブランドMAXWINから、プロ仕様の高機能OBD2車両診断機「OBD2-DIA02-PLUS」が登場しました。約250cmの超ロングケーブルや約36,000件の故障コード内蔵など、作業現場での使い勝手を大幅に高め