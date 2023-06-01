大相撲春場所で３度目の優勝を果たし、大関復帰を確実にした関脇・霧島（２９）＝音羽山＝が、２５日の昇進伝達式で述べる口上はシンプルになる見込みであることが２４日、分かった。関係者が「シンプルな口上になると思う」と明かした。昇進は、エディオンアリーナ大阪で開かれる日本相撲協会の夏場所（５月１０日初日、東京・両国国技館）の番付編成会議と臨時理事会で正式に決定する。決定後に協会は使者を派遣。大阪・堺市で