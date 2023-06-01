記事ポイント国際自動車が、ユニバーサル車両で桜の名所を巡る「東京観光お花見タクシー」の予約を受け付けています3時間コースは1台17,080円（税込）で、東京23区・武蔵野市・三鷹市内の希望場所へお迎え「東京観光」の資格を持つプロドライバーが案内し、WEB予約にも対応 国際自動車が、乗り降りしやすいユニバーサル車両で東京の桜スポットを巡る観光タクシープランの予約受付を開始しています。人混みを避けながら、プラ