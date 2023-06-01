路上で女性にわいせつな行為をした疑いで逮捕された会社員の男性が不起訴になりました。20代の男性は2026年1月、東京・練馬区の路上で帰宅途中だった20代の女性の下半身を触った疑いで逮捕されました。男性は当時、酒に酔っていたとみられ、警視庁の調べに対し「会社のストレスで理性が抑えられなかった」と容疑を認めていました。東京地検はこの男性について、3月24日付けで不起訴処分としました。