Jリーグでは川崎フロンターレでデビューを飾り、2021年にデュッセルドルフで海外進出を果たした日本代表の田中碧。そこから3年間ドイツでプレイし、2024年に現所属のリーズに加入している。イングランドの2部にあたるチャンピオンシップでは初挑戦ながらリーグ43試合に出場して5ゴール2アシストを記録。チームは46試合で勝ち点100を積み重ね、リーグ優勝&プレミアリーグ昇格を果たした。しかし、田中個人としてはプレミア昇格