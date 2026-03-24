マンチェスター・シティユース出身で、ドイツのドルトムントでその才能を開花させたジェイドン・サンチョ。2021年にイングランド復帰を果たしたが、加入したのはシティではなく、ライバルのマンチェスター・ユナイテッドだった。ドルトムントではゴールアシストともに量産していたサンチョだが、プレミアでは苦戦続き。リーグ戦での最多得点数は22-23シーズンの6ゴールにとどまっている。近年はユナイテッドのトップチームを離れて