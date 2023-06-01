勤務先の岐阜市内の小学校から楽器を盗んだ疑いで逮捕された男性教師について、岐阜地検は24日、不起訴処分としました。岐阜市立徹明さくら小学校で音楽を教えていた男性教師(57)は、校内に保管されていたトランペット7本などを盗んだ疑いで今年1月に逮捕されました。岐阜地検は、24日付けで不起訴処分としました。不起訴の理由について「捜査を尽くし公判において適正な判決が得られるか否かという観点から慎重に判断した