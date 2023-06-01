◆プロボクシング▽５４・０キロ契約８回戦〇坂井優太（判定）ウェスリー・カガ●（３月２４日、東京・後楽園ホール）２０２２年世界ユース選手権バンタム級優勝などアマ７冠の日本バンタム級５位・坂井優太（２０）＝大橋＝が、フィリピン同級１１位ウェスリー・カガ（フィリピン）を３―０の判定で下した。デビュー以来の連続ＫＯ勝利は６でストップしたが、無傷の７連勝を飾った。右ジャブから組み立て、相手の打ち終わ