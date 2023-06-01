東京・江戸川区の路上で男女3人に催涙スプレーをかけ、けがをさせた疑いで逮捕された男性2人が不起訴になりました。40代の男性2人は2025年9月、江戸川区東小岩の飲食店前の路上で、店の従業員の30代の男女3人に催涙スプレーをかけ、目にけがさせた疑いで逮捕されました。東京地検はこの2人について、3月24日付けで不起訴処分としました。