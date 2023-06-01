◆プロボクシング▽日本ミニマム級（４７・６キロ以下）タイトルマッチ１０回戦△王者・森且貴（引き分け）同級１位・岡田真虎△（３月２４日、東京・後楽園ホール）大橋ジム主催の「ＬｅｍｉｎｏＢＯＸＩＮＧフェニックスバトル１５２」のメインイベントで行われた日本ミニマム級タイトルマッチで、王者・森且貴（２６）＝大橋＝は指名挑戦者の同級１位・岡田真虎（３１）＝ＪＢスポーツ＝と引き分け、初防衛を果たした