ホストクラブに通う女性らをターゲットに、超高金利で金を貸し付けた疑いで逮捕された韓国籍の男性ら3人が不起訴になりました。韓国籍の50代の男性ら3人は、法律で定められた金利の約20倍で女性に金を貸し付け、約400万円の違法な利息を得た疑いで逮捕されました。東京地検はこの3人について、3月24日付けで不起訴処分としました。理由については、「関係証拠の内容など諸般の事情を考慮して不起訴処分とした」としています。