映画好きにはたまらないスペシャルアイテムが、全国のPLAZAに登場します♡20世紀スタジオの名作映画をモチーフにした限定アパレルは、懐かしさとトレンド感を兼ね備えた注目コレクション。ここでしか手に入らない特別感と、日常に取り入れやすいデザインで、春のおしゃれをぐっと楽しくしてくれます♪ 名作映画が彩る特別デザイン 今回のコレクションでは、『ホーム・アローン』『ロミオ＆ジュリエット