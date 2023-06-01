南米コロンビアで23日、兵士ら128人が乗った軍の輸送機が墜落し、66人が死亡しました。地元メディアなどによりますと、コロンビア南部のペルーの国境付近で23日、軍の輸送機が墜落しました。輸送機には兵士ら128人が搭乗していて、このうち、66人が死亡し、数十人がケガをしたということです。事故の原因はわかっていませんが、離陸後、数分で墜落したということです。ペトロ大統領はSNSで、軍の近代化の遅れを批判しつつ、「あっ