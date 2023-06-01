2026年3月24日、SB C&Sのオーディオブランドである「GLIDiC（グライデック）」はAIプロダクトブランド「GLIDiC AI」を新たに立ち上げ、同時時に次世代型AIイヤホン『GLIDiC AI +u Buds』を同日より応援購入サービスMakuakeで先行発売することを発表した。 （関連：【画像あり】イヤホン・レコーダー・スマホの3WAYで使える） 同機は会議や会話などの音声を録音し、AIによる文字起こし・要約に対