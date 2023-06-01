現地時間３月24日、日本代表がスコットランド戦に向けて練習をスタートさせる前の段階で、佐藤龍之介（FC東京）が初日の練習を欠席することが分かった。３月23日に日本を出国しながらも体調不良により経由地で一時静養。当初の予定よりもチームへの合流が遅れた影響のようだ。 ワールドカップのメンバー入りに向け、最後のアピールの場となる代表活動で少し出遅れた格好となった佐藤。日本代表では３−４−２−１システ