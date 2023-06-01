アメリカとイランの戦闘が続くなか、中国の王毅外相がイランのアラグチ外相と電話会談し、できるだけ早く和平交渉プロセスを開始するよう呼びかけました。アラグチ外相は「全面的な戦闘停止の実現に取り組む」と応じたということです。中国外務省によりますと、電話会談は4日、イラン側の要請で行われました。会談で王毅外相は、「すべての紛争は武力によらず、対話と交渉によって解決すべきだ」と改めて主張。「できるだけ早く和