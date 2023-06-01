生成AIを活用して、いつでもどこでもいくらでも学べるように、進研ゼミが大幅にリニューアルしました。ベネッセが25日から提供する通信教育講座の「進研ゼミ」で使用する通信デバイス。今回、生成AIなどを活用し約10年ぶりに大幅リニューアルしました。小学講座でおなじみの“赤ペン先生”はデジタル化され、いつでもどこでも添削指導してくれます。ベネッセコーポレーション・山口文洋取締役副社長：｢やった わかった できた｣。勉