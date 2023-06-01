カタール北部ラスラファンにある国営カタールエナジーのLNG施設＝2日（ロイター＝共同）【カイロ共同】ロイター通信によると、イランによる攻撃を受け液化天然ガス（LNG）施設が被害を受けた国営カタールエナジーは24日、「不可抗力（フォースマジュール）」によるイタリアやベルギー、韓国、中国などへのLNG供給義務履行の一部免除を宣言した。カタールは天然ガスの有力生産国。18〜19日に北部ラスラファンにあるLNG施設に弾