日本サッカー協会（ＪＦＡ）は２４日、国際親善試合で２８日（日本時間未明）のスコットランド戦と３１日（同４月１日未明）のイングランド戦に臨む日本代表の冨安健洋（２７）＝アヤックス＝が、けがのため不参加となったと発表した。発表後、無念の離脱となった冨安は自身のＳＮＳを更新。「It`sapartofprocess！！」と記した後に、日本語で「急がば回れやることやる」とつづった。６月に開幕するＷ杯北中米３カ国