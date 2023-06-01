他人の土地に許可なく土砂を運び込み、土地を奪った疑いで逮捕された土木会社の役員の男性が、不起訴処分になりました。千葉・木更津市の土木会社の代表取締役の男性（29）は2023年、袖ケ浦市などが所有するテニスコート5面分の広さの山林に、勝手に土砂を運び込み土地を奪った疑いで逮捕されました。千葉地検は24日、男性を不起訴処分としました。千葉地検は不起訴の理由を「公訴を維持するに足りる十分な証拠を確保できなかった