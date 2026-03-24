主婦と生活社は、2026年3月6日(金)発売のPASH!コミックス『虐げられた秀才令嬢と隣国の腹黒研究者様の甘やかな薬草実験室 1』(漫画：椎葉きのこ、原作：琴乃葉、キャラクター原案：さんど)の重版を決定した。■『虐げられた秀才令嬢と隣国の腹黒研究者様の甘やかな薬草実験室 1』漫画：椎葉きのこ原作：琴乃葉キャラクター原案：さんど発行所：主婦と生活社定価：700円＋税重版出来日：2026年3月24日より順次出荷＜あらすじ＞《学