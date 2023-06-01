お弁当を作るとき、調味料が多いと「ちょっとめんどう……」だと思いませんか？朝は忙しいぶん、できるだけシンプルに味つけできるのがうれしいですよね。そこでおすすめしたいおかずが、「鶏ももの生姜焼き」！味つけに使う調味料は、しょうゆ、みりんの2つだけ。各大さじ1/2ずつの「1：1」の比率で、一度作れば覚えられちゃう簡単さです。この甘辛い配合のたれにしょうがのすりおろしを加えれば、ご飯によくあうしょうが焼きが