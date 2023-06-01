自動車部品大手のデンソーは、半導体大手のロームに対し株式の取得を含む買収提案をしていると明らかにしました。デンソーは24日、既に株式を保有する半導体大手・ロームに対して追加の株式の取得を含む買収提案をしていると明らかにしました。京都市に本社を置くロームは、EVなどで使われるパワー半導体が強みの世界的半導体メーカーで、デンソーは買収によって半導