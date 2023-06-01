きょうのユーロドルは１．１５ドル台後半での推移が続いている。１．１６ドル台に入ると戻り売り圧力も強まるようだ。前日のドルの戻り売りは一服しており、ユーロドルは依然として上値が重い。一方、ユーロ円は１８３円台後半での推移。 アナリストは、中東紛争の早期終結は見込めず、エネルギー価格が高止まりする中、今週のユーロドルは上値の重い展開が続く可能性があると指摘。トランプ