NY株式24日（NY時間11:16）（日本時間00:16） ダウ平均46303.90（+95.43+0.21%） ナスダック21874.40（-72.36-0.33%） CME日経平均先物52475（大証終比：+235+0.45%） 欧州株式24日GMT15:16 英FT100 9944.28（+50.13+0.51%） 独DAX 22616.34（-37.52-0.17%） 仏CAC40 7746.08（+19.88+0.26%） 米国債利回り 2年債 3.878（+0.026） 10年債 4.368（+0.026） 30年債 4.93